Samara Felippo se manifesta e critica Ana Paula Minerato e rapper após áudio racista: ‘Não dá mais’

Samara Felippo falou, nas redes sociais, sobre os áudios vazados com falas racistas da apresentadora Ana Paula Minerato, em que ela conversa com o rapper KT Gomez. Mãe de duas meninas negras, do antigo relacionamento com o jogador de basquete Leandrinho, a atriz também criticou Gomez por não tê-la repreendido enquanto falava “absurdos” sobre a cantora Ananda, do grupo Melalina Carioca.

Em seus stories do Instagram, na segunda-feira, 25, dia em que a conversa veio à tona, Samara detonou a agora ex-musa da Gaviões da Fiel.

Samara Felippo fala sobre o caso de racismo envolvendo Ana Paula Minerato Foto: @sfelippo via Instagram

PUBLICIDADE “Estou aqui esperando para buscar minha filha na escola, pensando se eu faço ou não um vídeo em relação a esse absurdo que a gente acordou hoje ouvindo, nesses áudios dessa menina, que eu não quero nem ficar falando o nome, dessa racista, que é assim que se chama”, iniciou Samara. “É ruim, é tão profundo, são tantas camadas ali, mas tem uma coisa que me chamou atenção. Eu não sei quem é esse cara, na verdade. A Ananda eu conheço e sou fã, esse cara não sei quem é, mas, em nenhum momento se fala que ele não fala nada no vídeo. Ele só fala ‘você acha que está certo?’, aí ela corta ele várias vezes, mas em nenhum momento ele se coloca como uma pessoa antirracista e fala: ‘ô, querida, isso é racismo!’”, apontou Samara.

Publicidade

A atriz continuou dizendo que o ex de Ana Paula deveria ter combatido as falas na mesma hora. “O que eu quero dizer é: incomode, intervenha, brigue, acuse e denuncie um racista. Não dá mais! 2024 quase 2025. NÃO DÁ! Quantas Mineratos ainda existem por aí? Com milhões de racistas seguidores? Não sei qual o propósito dele nesses áudios vazados. Expor o racismo, se vingar dela...”, disparou a atriz.

Ana Paula Minerato antes do vazamento do áudio sobre Ananda Foto: @apminerato via Instagram

O que aconteceu com Ana Paula Minerato?

Um áudio de Ana Paula Minerato para o cantor KT Gomez, em que ela proferia ofensas de cunho racista contra a cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca, vazou. Entre seus comentários estavam: “A empregada, a do cabelo duro. Você gosta de cabelo duro, KT? Eu não sabia que você gosta de mina do cabelo duro”.

O cantor tentou interromper Ana Paula, mas foi cortado: “Você gosta de cabelo duro? Você gosta de mina de cabelo duro, de neguinha? Por que aquilo ali é neguinha, né? Alguém ali um pai ou mãe veio da África”, disse também.

Após o episódio, Ana Paula foi desligada de seu programa de rádio da Band e demitida da Gaviões da Fiel, escola de samba onde era musa de carnaval.

O Estadão tentou contato com Ana Paula Minerato, mas não teve retorno. O espaço segue aberto.

Publicidade

Tati Minerato se pronuncia sobre falas racistas da irmã

Tati Minerato, irmã de Ana Paula, realizou na noite de segunda-feira, 25, um pronunciamento oficial sobre o episódio de racismo: “Jamais apoiei ou apoiarei qualquer atitude que desrespeite ou agrida outra pessoa”. Leia mais sobre seu pronunciamento.

Tati Minerato se pronuncia após falas racistas da irmã, Ana Paula Foto: @tatiminerato via Instagram

Mãe de Ana Paula Minerato fala sobre saúde e silêncio da filha

A mãe de Ana Paula Minerato, Sylvia Regina Minerato, informou nas redes sociais sobre o estado de saúde da ex-apresentadora, após o vazamento de áudios com falas racistas dirigidas à cantora Ananda. “A verdade vai aparecer e faremos justiça”, escreveu.

Sylvia postou nos stories do Instagram uma foto de Ana Paula aferindo a pressão. Lia-se: “Sei que todos estão aguardando um pronunciamento, mas minha filha está sem condições de falar qualquer coisa nesse momento”. A postagem, que foi apagada, prometia um pronunciamento da ex-musa na terça-feira, 26: “Internet não é terra sem lei”.