Samba em Sampa: Sorriso Maroto, Péricles, Dilsinho e mais; veja programação e como comprar

Na próxima semana, dia 13 de maio, acontece o Samba em Sampa, evento que reúne grandes nomes do samba brasileiro. As apresentações serão no distrito do Anhembi, que fica localizado na Av. Olavo Fontoura, 1209 - Santana, São Paulo - SP.

Os portões abrem às 12h e início dos shows às 13h. Os ingressos já estão disponíveis e podem ser adquiridos através do site Ticket 360, os valores variam de R$ 110 + taxas, sendo o setor pista premium e R$130 + taxas (open cerveja). O setor de pista comum já está esgotado.

Entre as atrações estão Turma do Pagode, Menos e Mais, Sorriso Maroto, Dilsinho, Ferrugem, Belo, Pixote e Péricles.

Mapa do show Samba em Sampa Foto: Reprodução/Instagram/@sambasampasp