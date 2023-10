Samuel de Assis revela desejo de adotar criança: ‘Paternidade está nos meus planos desde sempre’

O ator Samuel de Assis, conhecido por sua participação em “Vai na Fé”, da TV Globo, informou recentemente sua decisão de entrar na fila de adoção.

Samuel de Assis revelou desejo de se tornar pai Foto: @samuel_deassis via Instagram

Em sua participação no programa “Saia Justa”, do GNT, ele mencionou que a paternidade é um desejo antigo: “A paternidade está nos meus planos desde que eu me entendo por gente”.

Sobre o processo de adoção, Assis comentou: “Você dá a entrada e deixa o negócio acontecer. Não está muito na sua mão infelizmente”.

Ao ser questionado sobre a decisão de adotar sem um relacionamento, o ator respondeu com firmeza sobre sua relação com a sociedade: “Eu não tenho nada com a sociedade. Eu tenho a ver com a minha vida”. Além disso, ele abordou o tema do preconceito, afirmando: “Eu sou preto, nordestino, vai falar de preconceito comigo? Se tem uma coisa que eu sei lidar é com preconceito”.

Atualmente, enquanto aguarda o avanço do processo de adoção, Assis continua com seus compromissos profissionais entre o Rio de Janeiro e São Paulo.