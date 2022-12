Samuel L. Jackson responde críticas de Quentin Tarantino sobre a Marvel

Em participação no programa The View, da EW, Samuel L. Jackson rebateu os comentários de Quentin Tarantino sobre o universo da Marvel. O astro, que interpreta o agente Nick Fury nos filmes da companhia de Kevin Feige, disse que o público “não pode refutar” o estrelato dos atores no MCU, citando Chadwick Boseman, que morreu em 2020, como exemplo.

Samuel L. Jackson, intérprete de Nick Fury, responde críticas de Quentin Tarantino sobre a Marvel Foto: Zade Rosenthal

“É preciso um ator para ser esses personagens em particular, e o sinal de estrelato no cinema sempre foi, o quê, pessoas sentadas no cinema? Sobre o que estamos conversando?”, disse.

“Não é uma grande controvérsia para mim saber que aparentemente esses atores são estrelas de cinema. Chadwick Boseman é o Pantera Negra. Você não pode refutar isso, e ele é uma estrela de cinema”, completou o ator que esteve sob direção de Tarantino em Pulp Fiction e Os Oito Odiados.

Em novembro, em entrevista ao podcast 2 Bears 1 Cave, Quentin Tarantino refletiu sobre a fase atual do cinemão americano.

“Parte da ‘Marvel-ização’ de Hollywood é que você tem todos esses atores que ficaram famosos interpretando super-heróis, mas eles não são astros do cinema. Certo? Capitão América é o astro, Thor é o astro. Eu não sou a primeira pessoa a dizer isso”, apontou ele, que em outro momento disse que os atuais filmes são os piores em décadas.

Assista ao trecho da participação do ator no programa em inglês: