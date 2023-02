Sandra Annenberg diz que sonhou com Glória Maria dias antes da morte: ‘Queria muito voltar’

Sandra Annenberg prestou homenagem a Glória Maria e revelou que sonhou com a jornalista dias antes de sua morte. O depoimento foi compartilhado pela TV Globo e exibido no programa Mais Você.

Glória morreu na manhã desta quinta-feira, 2, aos 73 anos. Ela foi diagnosticada em 2019 com um câncer de pulmão e sofreu metástases no cérebro. Inicialmente, o tratamento teve sucesso, mas deixou de fazer efeito nos últimos dias.

“Eu não queria falar da Glória. Eu queria falar com a Glória, porque eu sonhei com você esses dias, Glória. Sonhei que estávamos sentadas frente a frente, como se fossemos gravar e você dizia que queria muito voltar. Você dizia que estava louca para voltar”, disse Sandra, visivelmente emocionada.

“E eu dizia para você: ‘Calma, se cuida. Se cuida para você, se cuida para suas filhas. você vai voltar e a gente está aqui esperando’. Enquanto a gente conversava, você olhava e falava assim: ‘Tem razão, eu preciso me cuidar’”, contou.

Glória Maria e Sandra Annenberg na 'Retrospectiva 2020' da Globo. As duas trabalhavam juntas no 'Globo Repórter'. Foto: TV Globo

Em seguida, Sandra falou sobre a sua amizade com Glória Maria, que era sua colega de trabalho no Globo Repórter. “A Glória sempre colocou a carreira, as viagens dela em primeiro lugar, mas ela olhava e nós, como mães cúmplices, sabíamos que em primeiro lugar estavam as filhas”.

Além disso, ela destacou a importância da apresentadora para o jornalismo brasileiro. “A Glória foi essa pioneira. Essa mulher que foi na frente de todas nós, a primeira mulher negra a conquistar esse mundo e a primeira mulher a fazer tantas viagens. Ela se orgulhava tanto que tinha tantos passaportes”, falou.

Ainda com lágrimas nos olhos, Sandra disse que Glória desbravou o mundo para as mulheres e revelou que se surpreendeu quando foi escalada para trabalhar ao lado da apesentadora: “Ela era e ainda é um mito”.

"Glória Maria é um mito. É um nome que vai continuar nos guiando, porque ela veio a esse mundo para desbravar!" 🖤 #MaisVocê #JH pic.twitter.com/3Y47UrFeSR — TV Globo 📺 (@tvglobo) February 2, 2023





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais