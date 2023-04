Sandra Annenberg e Ernesto Paglia se emocionam ao receberem mensagem da filha no ‘Encontro’; veja

O casal Sandra Annenberg e Ernesto Paglia recebeu uma mensagem surpresa da filha, Elisa, que está nos Estados Unidos, durante participação no programa Encontro.

A apresentadora e o repórter estiveram no programa matinal da emissora carioca para falar dos 50 anos do Globo Repórter, que terá uma série de reportagens em celebração às bodas de ouro do jornalístico.

Sandra Annenberg e Ernesto Paglia recebem mensagem da filha durante participação no ‘Encontro’ Foto: Denise Andrade/Estadão

O casal se conheceu na Globo e está junto há 30 anos. Elisa, de 19 anos, estuda artes cênicas nos EUA. “Acho que esse é o primeiro vídeo que faço para os dois. Se eu falar alguma besteira é porque estava tentando manter esse segredo. Vocês são as pessoas mais elegantes, educadas, gentis, solidárias e cultas que eu conheço”, iniciou a jovem.

“Sinto saudade de vocês todos os dias, mas sei que cada dia longe é um dia mais perto de revê-los. Obrigada por me ensinar tudo que eu sei, por me levarem a sério e por sempre estarem perto, mesmo estando longe, viajando o mundo. Amo vocês mais que tudo nesse mundo. Em um mês e meio estou em casa”, finalizou Elisa. Ao fim da mensagem, Sandra ficou com os olhos marejados. A jornalista, que já foi atriz por dois anos, disse, ainda, que a filha “queria ir para a ficção”.