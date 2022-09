Sandy anuncia parceria com Ludmilla no projeto ‘Nós, Vós, Eles 2′: ‘A dona do Rock In Rio 2022′

Sandy Leah confirmou a última parceria que irá compor o projeto Nós, Voz, Eles 2, nesta terça-feira, 13, em suas redes sociais. Depois de Wanessa Camargo , Ludmilla acompanhará a cantora em uma nova música que será lançada na próxima quarta-feira, 14, às 12h, no YouTube.

A ex-dupla de Junior Lima liberou um teaser no Instagram e escreveu: “A dona do Rock In Rio 2022 veio cantar aqui comigo! Ludmilla chegou chegando. Amanhã, às 12h, vai ao ar o novo (e último) episódio do #NVE2, no YouTube sandyoficial”.

No vídeo, a cantora aparece segurando uma plaquinha escrito Ludmilla, que se surpreende com a presença da anfitriã no aeroporto. Em seguida, as duas se abraçam. “Nossa, que honra. Você veio me buscar, que fofa”, disse a carioca.

A própria Ludmilla, famosos e fãs comemoraram a publicação de Sandy. “Que ansiedade, meu Deus!”, escreveu a ‘rainha da favela’. “Que dupla!”, ressaltou a atriz Fernanda Paes Leme. “Minhas rainhas juntas”, comentou um seguidor. “Esse é o feat mais esperado do ano”, disse outro.

Ludmilla foi até Campinas, no interior de São Paulo, para gravar a sua participação no novo projeto de Sandy, produzido por Lucas Lima, marido da cantora.

Além da parceria com Wanessa Camargo na música Leve e com Ludmilla, o Nós, Voz, Eles 2 agrega duetos com Vitor Kley (Tudo Teu), Agnes Nunes (De Cada Vez), OUTROEU (Distribuição) e Amaro Freitas (Amor Não Testado).

Parceria em segredo

Em agosto, durante uma coletiva de imprensa em São Paulo sobre o lançamento do novo projeto, Sandy revelou o motivo de ter mantido distância de Ludmilla nas redes sociais. Ela disse queria esconder a parceria com a funkeira no novo álbum.

“Eu já conhecia e admirava o trabalho dela. Aliás, não comecei a seguir a Ludmilla no Instagram para não dar spoiler. Começava a seguir as pessoas, qualquer pessoa, e já vinha especulação: ‘Ah, acho que Sandy vai gravar com fulano’”, explicou. “Tenho que lembrar que agora posso seguir ela!”, brincou.

Sandy contou também que conheceu a carioca em um programa de TV. “Já gostava muito da Ludmilla, conheci pessoalmente em um programa de TV, mas nunca tinha me aproximado artisticamente dela.

Na época, a carioca comemorou o anúncio da parceria nas redes sociais. “Depois vou chamar ela para o Numanice (projeto de pagode que conta com várias parcerias)”, prometeu a dona do hit Cheguei.

