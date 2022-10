Sandy anuncia shows extras em São Paulo, Rio de Janeiro e Campinas; confira datas

Sandy anunciou, nesta terça-feira, 18, três shows extras em São Paulo, Rio de Janeiro e Campinas. A cantora se apresenta com a turnê Nós, Voz, Eles 2022.

No dia 30 de novembro, ela canta na casa de show Vibra, em São Paulo; no dia 9 de dezembro, no Qualistage, no Rio de Janeiro; e finaliza a turnê no dia 18 de dezembro, no Royal Palm Hall, em Campinas.

Em julho, ela também anunciou shows extras em São Paulo e no Rio de Janeiro. O esgotamento rápido dos ingressos motivou a decisão.

A artista voltou aos palcos em agosto e já passou por Campinas, São Paulo, Porto Alegre, Recife e Natal.

O Estadão entrou em contato com a assessoria de Sandy para confirmar o início das vendas dos novos tickets e saber mais sobre o setlist da cantora, mas não obteve retorno até o momento desta publicação. O espaço continua aberto para manifestação.