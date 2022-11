Sandy busca ‘quebrar imagem’ de rivalidade feminina em parceria musical com Wanessa Camargo

Publicidade

Sandy Leah e Wanessa Camargo lançaram uma música juntas, Leve, do disco Nós Voz Eles 2, da irmã de Júnior. A parceria contrariou as expectativas de uma rivalidade feminina criada nos anos 2000 entre as duas.

Ao Fantástico, Sandy contou, no domingo, 6, como surgiu a ideia de chamar a filha de Zezé Di Camargo para participar da faixa. Ela ainda disse que sempre tentou se unir à Wanessa em uma canção.

“Quando eu fiz essa música chamada Leve, a Wanessa me veio à cabeça no mesmo momento. E quando eu mostrei para ela, ela se emocionou tanto. Ela falou: ‘Vamos lá, vamos quebrar essa imagem antiga que as pessoas têm, dessa rivalidade falsa que criaram’”, pontuou.

.@SandyLeah a gente te ama❤️. E a gente também ama um (pouquinho de) spoiler. Então, dá uma olhadinha no que vai ter domingo, no palco do #Fantástico 😍. 📷: Stephanie Rodrigues. pic.twitter.com/VmgK4r4Tnn — Fantástico (@showdavida) November 6, 2022

Recentemente, Sandy também anunciou uma parceria com Ludmilla na música Voltar Para Mim. Segundo ela, a canção é sobre um reencontro consigo mesma.

“Eu me lembro quando compus, pensei: ‘tô ficando mais velha, né? Vou fazer 40 anos em 2023′. Então, a gente sente a passagem desse tempo, o que a gente vai ganhando e o que a gente vai perdendo. E aí eu quis uma pessoa que fosse o símbolo dessa coisa solta, dessa alegria”, contou no programa da Rede Globo.

A nova fase de Sandy coleciona sucessos. Os ingressos da nova turnê se esgotaram tão rápido que a cantora anunciou datas extras em São Paulo, Rio de Janeiro e Campinas.

Enquanto isso, ouça a música com Wanessa: