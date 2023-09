Sandy e Lucas fizeram tatuagem de casal pouco antes da separação; veja

Sandy e Lucas Lima fizeram tatuagens de casal dias antes de anunciar separação, apontam fãs. Seguidores notaram que há novos desenhos nos braços dos dois: árvores pela metade, que se completam.

As tatuagens estão no braço esquerdo de Sandy e no direito de Lucas – e foram notadas pela primeira vez no meio de setembro, quando o casal levou Theo, seu único filho, à Eurodisney, na França.

Tatuagem nova de Sandy Foto: Reprodução/Instagram/@nostalgiasej

Tatuagem de Lucas Lima Foto: Reprodução/Instagram/@lucas.lima

Para alguns, o desenho pode ter a ver com a imagem publicada em 2022 por Sandy, no aniversário de 14 anos de casamento. No registro, o casal se beijava entre árvores, em Paris.

O desenho é, sem dúvidas, recente. Em imagens publicadas no dia 7 de setembro, Lucas mostrou sua participação no Caldeirão com Mion e é possível ver que ele ainda não havia feito a tatuagem.

Lucas Lima no Caldeirão Foto: Reprodução/Instagram/@caldeiraocommion

Na última segunda-feira, 25, Sandy e Lucas anunciaram que estão se separando após 15 anos de casamento. Em uma publicação em conjunto no Instagram, o ex-casal reforçou que a decisão não foi “fácil, nem impulsiva” e não teve “briga, mágoa, traumas”.

“A gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita”, disseram.