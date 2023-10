Sandy e Lucas Lima no ‘Altas Horas’: o que esperar, qual o horário e como assistir?

Após o anúncio da separação, Sandy e Lucas Lima participaram das gravações do programa Altas Horas. O evento também contou com a presença de Thiaguinho, Roupa Nova, Xororó e Vitor Kley. Mesmo sem confirmações oficiais da Rede Globo sobre os detalhes da gravação, relatos de integrantes da plateia revelaram momentos emocionantes e apresentações “impecáveis” de Sandy.

Uma internauta compartilhou que Thiaguinho, emocionado, teria desafinado ao cantar “Me Espera” com Sandy. O ex-casal, já sem alianças, demonstrou emoção durante as gravações, e juntos, cantaram a música “Areia”. Outro espectador revelou que ambos interagiram diversas vezes, inclusive nos intervalos, discutindo sobre arranjos musicais. Sandy chegou a solicitar feedback sobre uma de suas performances. Ambos confirmaram que a decisão da separação foi tomada “em paz”.

As primeiras imagens da prévia do Altas Horas foram divulgadas na quinta-feira, 28, mostrando Sandy cantando “Meu Disfarce” com Xororó e “Areia” com Lucas Lima. Confira o teaser do programa abaixo.

Como é primeira aparição pública do ex-casal, desde o anúncio da separação, a curiosidade sobre como o tema foi abordado é grande. Altas Horas com Sandy e Lucas Lima será transmitido neste sábado, 30, após a novela Terra e Paixão, na Globo, a partir das 22h25.