Sandy é questionada sobre namoro com Pedro Andrade e responde sobre tema pela primeira vez

A cantora Sandy participou do Prêmio Multishow 2024 na madrugada desta quarta-feira, 4, e foi perguntada sobre o seu namoro com o nutrólogo Pedro Andrade. O relacionamento dos dois, assim como boa parte da vida da filha de Xororó, é tratado por ela com discrição.

“Me espanta um pouco o volume das coisas”, afirmou Sandy à revista Quem. “É muita fofoca, muita especulação. Mas, na minha vida, sempre foi assim”, comentou, dizendo que se incomoda com o nível de exposição que a história alcançou.

O relacionamento entre Sandy e Pedro Andrade não foi confirmado por nenhuma das partes. Foto: @sandyoficial via Instagram/@drpedroandrade via Instagram

PUBLICIDADE A cantora se separou de Lucas Lima, com quem teve um relacionamento de 24 anos, no final de 2023 e, desde então, sua vida amorosa é alvo de especulações. Em julho de 2024, os rumores de que Sandy e o médico estavam juntos começaram a circular. Os boatos aumentaram quando os dois foram flagrados viajando juntos pela Europa em outubro. O relacionamento não foi confirmado por nenhum dos dois, mas também não foi desmentido. Essa é a primeira vez que Sandy fala publicamente sobre o assunto.

A cantora também abordou a pausa que deu em sua carreira e sua rotina atual. “Estou vivendo minha vida de mãe, passeando, cuidando da minha casa, da minha vida, das minhas coisas. Estou sempre com minha família, viajando mais”, afirmou.

A artista também revelou que voltou a pensar em músicas novas, mas que não tem data limite para o retorno aos palcos. “Estou indo no meu tempo, sem me cobrar e estou feliz com isso. É bem gostoso”, disse.

Na premiação, Sandy apresentou o prêmio de Pop do Ano ao lado da atriz Maísa. A vencedora foi Pabllo Vittar com a canção São Amores. O evento coroou Liniker como grande vencedora, premiando a cantora com quatro prêmios — Artista do Ano, Capa do Ano, MPB do Ano e Álbum do Ano — pelo disco Caju.