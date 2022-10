Sasha entrega alianças em casamento de Luciano Szafir e Luhanna Melloni

Luciano Szafir e Luhanna Melloni oficializaram a união, após 11 anos juntos, em uma cerimônia de casamento em Campinas (SP), na última quarta-feira, 12. O momento contou com muita emoção e foi registrado nas redes sociais.

Após a entrada da noiva, as alianças foram entregues por David e Mikael, filhos do casal, acompanhados da primogênita do ator, Sasha Meneghel, fruto da relação de Luciano com Xuxa Meneghel.

Sasha e o irmãos entraram com as alianças no casamento de Luciano Szafir e Luhanna Melloni Foto: Instagram/@joaofigueiredof

No Instagram, Sasha homenageou o pai, relembrando seus problemas de saúde decorrentes da covid-19. “Que dia emocionante! Deus sabe o que passamos nesses últimos anos, e celebrar sua vida e o amor de vocês foi muito especial pra mim”, escreveu.

Luciano também fez uma declaração pública, dedicada à esposa. “Hoje celebramos nossa união, que vem sendo construída há 11 anos, uma união que deu frutos, nossos filhos! Luana, hoje eu quero que você saiba o quanto eu te amo e que o meu amor por você vai durar para sempre. Obrigado todas as pessoas envolvidas, esse dia será inesquecível”, compartilhou o ator.