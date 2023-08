Sasha Meneghel faz supresa especial para comemorar os 28 anos de Bruna Marquezine

Sasha Meneghel fez uma surpresa especial para a melhor amiga Bruna Marquezine. A fim de comemorar o aniversário de 28 anos da atriz, a filha da rainha dos baixinhos viajou até o Havaí, nos Estados Unidos, ao lado do marido João, para que ambas pudessem celebrar juntas. Sasha compartilhou a surpresa nesta sexta-feira, 4, em suas redes sociais.

Sasha Meneghel faz supresa para Bruna Marquezine no Havaí Foto: Reprodução/TikTok/@sashameneghel

“Indo pro Havaí de surpresa pro aniversário da Bru”, escreveu a modelo. No vídeo, é possível acompanhar Sasha até o destino. Ao chegar no hotel, a estilista é recebida pela artista aos gritos e choro.

No final do vídeo, Sasha escreve: “Feliz aniversário, Bubu. Te amo”, enquanto mostra que as duas aproveitaram para tomar um banho de mar na ilha.

Nos comentários, fãs e seguidores das jovens elogiaram a atitude de Sasha e a amizade entre as duas. “Essa é definitivamente uma das amizades mais genuínas entre os famosos”, escreveu uma internauta. “Chorei com a Bru ajoelhando emocionada”, disse outra.