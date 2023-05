‘Satellite’: Nasa comenta post de Harry Styles após clipe estrelado por robô

Harry Styles lançou o clipe oficial da música Satellite na última quarta-feira, 3, e acabou chamando a atenção de uma das instituições mais importantes dos Estados Unidos, a Nasa.

O vídeo é estrelado por um pequeno robô apelidado de Stomper, que adquire o sonho de conhecer o espaço após ver na televisão imagens do Curiosity, aparelho projetado pela Nasa, explorando Marte.

Stomper sai dos bastidores de um show de Styles em Nova York e passa por diversas localizações em sua missão. No final, ele acaba em frente a um prédio da agência americana, onde reencontra o cantor.

Com isso, o perfil oficial da Nasa deixou um comentário na publicação em que o artista divulga o lançamento do clipe. “Tem espaço para você e Stomper na nossa órbita”, disse a instituição.

Comentário deixado pela Nasa na publicação de Harry Styles Foto: Reprodução/Instagram/@harrystyles

Continua após a publicidade

Para muitos fãs, o clipe pode ser entendido como uma reflexão sobre solidão, já que este também é um dos temas da canção, que tem frases como “Posso ver que você está solitária aí embaixo. Você não sabe que estou bem aqui?”.

O comentário da Nasa, dessa forma, pode ser uma resposta à metáfora do clipe, passando uma mensagem de acolhimento ao cantor e seu robô.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que a agência espacial está envolvida em um dos clipes de Styles. Quando ele ainda estava na One Direction, a banda gravou o clipe de Drag Me Down, de 2015, na própria Nasa.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais