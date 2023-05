‘Satellite’: Robô é estrela de novo clipe de música de Harry Styles; assista

O cantor Harry Styles lançou, nesta quarta-feira, 3, mais um clipe para uma das faixas do disco Harry’s House, o último lançado pelo artista e que lhe rendeu o prêmio de álbum do ano no Grammy 2023. Desta vez, a música escolhida foi Satellite.

Dirigido por Aube Perrie, o vídeo traz um pequeno robô que sonha em conhecer o espaço como protagonista. Registros de bastidores de um dos shows do cantor também fizeram parte da trama do clipe.

Robô é estrela de novo clipe de Harry Styles para a faixa 'Satellite'. Foto: Reprodução de vídeo/YouTube/Harry Styles

O pequeno robô passa por diversos locais até terminar ao lado de Harry. O final, porém, não foi feliz e emocionou os fãs.

Assista:

O clipe foi comemorado nas redes sociais e o nome do artista ficou em primeiro lugar nos assuntos mais comentados do Twitter. Internautas brincaram com o fato de terem se emocionado com a história de um robô e relembraram Wall-e, filme lançado pela Pixar em 2008.

EU TO CHORANDO POR UM ROBOZINHO QUE FICOU SEM BATERIA MDS HARRY STYLES VOCE ME PAGAAAAAA pic.twitter.com/kj4G64Fkqo — nana (@hsfeature) May 3, 2023

Satellite - Harry Styles pic.twitter.com/n0d8zyIWHF — Barbie Overthinker (@ItsAydee_) May 3, 2023

ELE CHEGOU TÃO PERTINHO DE REALIZAR O SONHO DELE 😭😭😭😭 harry styles vc vai pagar minha terapia pic.twitter.com/oZdGeAj7hO — clara 🦭 (@bluelouh) May 3, 2023

o peixe de Adore You indo embora

o Harry virando sushi no final de MFASR

o Stomper morrendo sem conseguir chegar no destino final



HARRY STYLES INIMIGO DOS FINAIS FELIZES — sabrí  (@sabrinmrs) May 3, 2023

satellite (official video) by harry styles pic.twitter.com/zmY5XlNdFe — char ★ saw vic and is now the happiest (@tobesocharly) May 3, 2023

