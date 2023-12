Saulo Poncio é preso em Orlando, nos EUA, diz polícia

Ana Hickmann contrata perito criminal que já trabalhou para defesa de Lula na Lava Jato

O perito Claudio Wagner falou com o ‘Estadão’ sobre seu trabalho para entender o que foi feito com as contas das empresas sob gestão de Alexandre Correa: ‘Muita coisa não foi contabilizada’. Outro lado: advogado do empresário nega acusações