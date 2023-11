Sauna no banheiro, salão de beleza, piscina gigante e mais: Veja detalhes da mansão de Virgínia

Virgínia Fonseca revelou curiosidades sua mansão em Goiânia que, atualmente, está em reforma. Nas redes sociais, ela revelou que a casa terá salão de beleza, sala de massagem e mais.

Nesta quarta-feira, 29, a influenciadora visitou a obra e publicou um vídeo ao lado do marido, Zé Felipe, mostrando detalhes. Segundo ela, o imóvel terá elevador, adega climatizada para vinhos e academia completa também.

Mas, a curiosidade mais inusitada foi o tamanho da piscina e a sauna no banheiro do quarto do casal: “Nossa piscina tem 105 metros quadrados e 150 mil litros”.

“No meu banheiro e do Zé, dentro do box tem esse lugarzinho pra sentar porque vai ter uma uma sauna”, disse ela. Mas, a casa ainda terá uma sauna principal no andar superior, além de uma lareira e ofurô.

“Outra curiosidade é que na parte de cima vai ter uma lareira pra gente se reunir com os nossos amigos e tomar nosso vinho e um ofurô, que cabe em média 12 pessoas”, declarou Virginia.