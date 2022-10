‘Savage x Fenty Show’: Anitta é confirmada como atração musical do desfile da marca de Rihanna

Nesta terça-feira, 25, Anitta foi confirmada como uma das atrações musicais do Savage x Fenty Show Vol 4., desfile anual da grife de lingerie da cantora Rihanna.

A novidade foi compartilhada pela própria voz de Umbrella através de um vídeo promocional divulgado nas redes sociais. Minutos depois, Anitta repostou a publicação em seu perfil do Instagram.

Leia também Anitta coloca mansão no RJ à venda, mas não deixará de ter residência fixa no Brasil

“A contagem regressiva começa agora”, escreveu Rihanna. Nos comentários do post, a brasileira comemorou a participação e elogiou a artista. “Simplesmente a melhor. Você é meu tudo”, disse.

Além de Anitta, o desfile terá performances de Burna Boy, Don Toliver e Maxwell. Modelos como Cara Delevingne, Irina Shayk e Lily Singh desfilarão para a marca de Rihanna.

A gravação do espetáculo que reúne moda e música estará disponível no Amazon Prime Video a partir do dia 9 de novembro. As três edições anteriores também podem ser assistidas na plataforma de streaming.





Publicidade

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais