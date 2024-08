SBT assombrado: filha de Silvio Santos relata aparições sobrenaturais em estúdio da emissora

Silvia Abravanel faz relato sobre antiga lenda de estúdio assombrado no SBT Foto: Reprodução/YouTube/Paranormal Experience

Silvia Abravanel, apresentadora e filha de Silvio Santos, afirmou que um dos estúdios do SBT é mal assombrado e que um dos funcionários da emissora afirma ter ouvido um grito e visto o falecido artista Jorge Lafond, a Vera Verão, morto em 2003.

“O estúdio 6 é muito assombrado, tanto que um pintor nosso, que nunca mais a gente viu, estava pintando durante a madrugada, porque o pessoal sempre pinta e faz serviços quando não estão gravando mais, e disseram que a Vera Verão, que era o Lafond, deu um grito ‘uepa!’ na cara desse pintor”, disse em entrevista ao canal de YouTube Paranormal Experience nesta terça, 6.

PUBLICIDADE Segundo ela, o pintor tomou um susto. “Ele caiu para trás e viu aquele homem daquele tamanho todo. O Lafond já havia falecido. O pintor pulou da escada e correu”, disse. “Várias pessoas que trabalham lá, nos arquivos de fita, dizem que escutam coisas.” As supostas assombrações do Estúdio 6 do SBT são uma antiga lenda dentro da emissora. No início dos anos 2000, os casos foram relatados pelo programa do Ratinho, que apresentava quadros com histórias sobrenaturais e, na ocasião, levou um paranormal ao palco do programa para explicar os fenômenos.

Em 2021, as supostas aparições também foram narradas por funcionários no The Noite, talk show apresentado pelo humorista Danilo Gentili, o que posteriormente levou canais de YouTube, com milhares de inscritos, a “investigar” e criar teorias acerca dos supostos casos de paranormalidade dentro das instalações da empresa de Silvio Santos.

Silvia fez coro à antiga lenda e reforçou que o caso de uma suposta aparição de Vera Verão não foi isolado. Na entrevita ao canal de YouTube, a apresentadora diz que já sentiu a presença de vultos no estúdio onde apresenta o Bom Dia & Cia., que no passado abrigava as gravações do Programa do Ratinho, mas diz “nunca ter visto um fantasma”, apesar de os relatos serem comuns entre funcionários e produtores. “Muita gente lá no SBT já viu [assombrações]”, acrescentou.