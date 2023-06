SBT demite Dudu Camargo após sete anos na emissora

Dudu Camargo é demitido do SBT, oficialmente nesta quarta-feira, 7, após cerca de sete anos no comando do telejornal Primeiro Impacto. A decisão foi tomada por Daniela Beyruti, vice-presidente da emissora e filha de Silvio Santos.

Felipe Malta, que já estava comandando o jornalístico interinamente, foi efetivado como o novo âncora, na manhã desta quarta, ao lado de Marcão do Povo e Darlisson Dutra.

O apresentador, que estava afastado das funções desde abril deste ano para cumprir férias vencidas, vinha se envolvendo, nos últimos meses, em uma série de polêmicas que desgastaram sua imagem dentro e fora da emissora.

No início de maio, o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou Dudu Camargo por importunação sexual e ele terá que pagar uma indenização de R$ 30 mil à cantora Simony, que entrou com uma representação judicial contra o apresentador em 2020.

A artista apresentava o programa Bastidores do Carnaval, na RedeTV!, ao lado de Nelson Rubens, diretamente do Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, quando teve os seios apalpados pelo comunicador.

Dudu Camargo é condenado por importunação sexual a Simony Foto: Reprodução/RedeTV

O apresentador chegou a comentar o desgaste pelo qual passava ao sugerir, no podcast Tagarelando, em abril, que a Record o chamasse para participar do reality show A Fazenda. “Eu não sei, mas eles estão abrindo mão de mim. Não é o Silvio, não”, disse ele, ao ser questionado sobre a possibilidade de deixar o Primeiro Impacto.

Continua após a publicidade

Em 2022, o apresentador chegou a ser levado para a delegacia após bater o carro sem ter habilitação ou licenciamento do veículo em dia.

Primeiro Impacto

Dudu Camargo assumiu o programa Primeiro Impacto em 2016, com apenas 18 anos, ao lado de Joyce Ribeiro e Karyn Bravo.

Na época, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo (SJSP), com o apoio da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), lançou uma nota em protesto a sua entrada no telejornal, que afastou as jornalistas do noticiário.