‘Se teve abuso sexual, perdoa. Se foi da família, perdoa’, diz Baby do Brasil em vídeo; assista

“Se teve abuso sexual, perdoa. Se foi da família, perdoa”, disse Baby do Brasil nesta segunda, 10, durante o culto “Frequência de Deus”. Ela esteve presente na D-Edge, casa de eventos localizada na Barra Funda, em São Paulo, junto de sua banda.

PUBLICIDADE “Perdoa tudo que você tiver no seu coração hoje, nesse lugar”, começou a cantora. Ela realizou um discurso sobre a importância do perdão em qualquer situação e incluiu que vítimas de abusos sexuais deveriam perdoar seus agressores, mesmo que fossem da família. Procurada pelo Estadão, a equipe de Baby do Brasil ainda não se manifestou sobre o caso. O espaço segue aberto.

Entre mais falas polêmicas, a cantora também entoou louvores e agradeceu pela presença do público. A “Frequência de Deus” foi um evento realizado com a ajuda do dono do espaço, Renato Ratier.

Publicidade

Na tarde desta quarta-feira, Ratier se pronunciou nas redes sociais.

“Antes de mais nada, quero expressar meu profundo respeito a todas as pessoas que foram atingidas por declarações de terceiros durante o culto e reafirmar os valores que sempre guiaram a minha trajetória. Jamais foi a minha intenção ferir ou desrespeitar qualquer pessoa”, disse.

Ele afirmou que “algumas faixas isoladas de convidados vão contra tudo que acredita” e que é “absolutamente contra qualquer tipo de abuso e discriminação”, afirmando que todo crime deve ser denunciado e apurado.

Ratier disse que Baby do Brasil foi convidada a falar de última hora sem o seu consentimento e que ele está em contato com a cantora para que ela justifique suas falas publicamente.

Publicidade

“Também quero reforçar que não acredito na chamada ‘cura gay’ - essa ideia não existe e jamais fez parte dos meus valores”, seguiu.

Ele ainda explicou que a D-EDGE não realizará mais cultos e que a casa segue aberta.

O evento contou também com comidas e outras atrações musicais. Nas redes sociais, internautas expressaram descontentamento com as falas de Baby do Brasil.

“Se teve abuso sexual: cadeia. Se foi da família: cadeia com agravante. Irresponsável e perdida nas crenças conservadoras”, escreveu um, no Instagram.

Publicidade

“Incentivar que essas pessoas que cometeram crimes sejam presas ninguém quer né? Absurdo”, reclamou um usuário do X.

Veja algumas reações ao discurso da cantora nas redes sociais: