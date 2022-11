‘Se você me acha louca, estou bem com isso’, diz Thalia sobre significado de single ‘Psycho Bitch’

Publicidade

Thalia, de 51 anos, lança seu mais novo single, Psycho Bitch, em todas as plataformas digitais nesta sexta-feira, 4. A mexicana, conhecida no Brasil também pelos seus papeis nas novelas Maria do Bairro (1995) e Marimar (1994), ambas do SBT, busca empoderar e divertir o público com a faixa - cujo nome brinca com termos muitas vezes usados como insultos misóginos.

O estilo dançante, eletrônico e pop da música tem um motivo. A cantora revela que quer se distanciar das notícias pesadas e tristes que costumam dominar os noticiários, segundo ela. Porém, garante que Psycho Bitch é uma forma de falar para as mulheres: “Se você me acha louca, eu estou bem com isso”, diz durante entrevista pelo Zoom com o Estadão.

Thalia, que já fez shows no Brasil em outras ocasiões, como quando cantou o tema de Maria do Bairro no programa Domingo Legal, com Gugu Liberato, deve trazer as apresentações do novo trabalho ao País. Apesar de confirmar a informação, ela não sabe quando isso acontecerá. Ainda, garantiu o amor à cultura, às pessoas e à comida brasileira, principalmente, ao prato típico: feijoada.

“Eu e o Brasil temos um caso de amor”, brincou ela. “Foram novelas, personagens, músicas. Agora, com as redes sociais, mantemos sempre o contato e estamos mais próximos do que nunca. Converso constantemente com meus fãs por mensagens diretas”, revelou.

Focada na carreira musical, a artista se afastou das telinhas como atriz desde os anos 2000. Ao ser questionada se sente saudades da atuação tradicional, Thalia se desvencilhou um pouco da pergunta e deu a entender que não. “Para alguém que faz o meu trabalho com shows, você também precisa performar no palco”, afirmou ela.

Thalía lança novo single 'Psycho Bitch' nesta sexta-feira, 4, em todas as plataformas digitais Foto: Alessandro Martino

30 anos de carreira

Na mídia desde a década de 1990, a artista precisou lidar com as mais diversas pressões para ser alguém que ela não é. Porém, ela garantiu ser essencial não se apegar aos números, sejam eles da balança ou da idade. “Não é saudável”, completou.

Já na indústria musical, a cantora teve de se reinventar. Segundo ela, a era digital “virou tudo de cabeça para baixo” desde quando estourou com a personagem Marimar. “Eu adoro e estou entrando de cabeça nisso. A vida é sempre uma constante mudança, então, você precisa mudar, aprender e se atualizar”, disse.

Seus grandes professores são seus filhos, Sabrina, de 15 anos, e Matthew, de 11, fruto de seu relacionamento com o empresário Tommy Mottola. Ambos ajudaram a mãe a entender a rapidez das redes sociais e como o TikTok, por exemplo, moldou a indústria.

“É muito bom como o mundo, através dos olhos deles, é divertido e revigorante. Eu gosto de escutar o que eles têm a dizer e o que gostariam de mudar no mundo”.

Thalia, inclusive, se adaptou tanto que, com cerca de 30 anos de carreira, virou trend no TikTok com a novela Marimar. A música ficou entre as mais ouvidas da plataforma em julho deste ano.

Thalía afirmou que pretende vir ao Brasil, mas não confirmou datas Foto: Alessandro Martino

Saúde mental

Com a vontade de sempre revigorar, Thalia colecionou aprendizados com os filhos. Um que ela destacou, por exemplo, foi a importância de cuidar e falar sobre saúde mental, que considera “um assunto muito relevante” para a nova geração.

“Sempre tem alguma novidade no universo das crianças. E é fundamental conversar sobre depressão, ansiedade, emoções porque, assim, as pessoas podem buscar ajuda caso enfrentem algo similar”, afirmou.

O tema ganhou mais espaço na mídia depois da ginasta Simone Biles desistir de participar da Olimpíada de Tokyo de 2020 para focar em sua saúde mental. Esse movimento também influenciou artistas musicais.

Shawn Mendes, por exemplo, cancelou sua turnê mundial para focar no seu bem-estar. Justin Bieber também: ele se apresentou no Rock In Rio, em setembro, e cancelou todos os outros shows para tratar de seu sofrimento psíquico.













