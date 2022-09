Selena Gomez comenta sobre ataques de ódio contra Hailey Bieber: ‘Não é justo’

Hailey Bieber deu uma recente declaração sobre os ataques de ódio que recebe desde o início seu relacionamento com Justin Bieber, em 2018. Na ocasião, ela negou ter se envolvido com o artista enquanto ele namorava Selena Gomez, com quem teve o relacionamento mais longo da vida, como fãs especulam. Na última quinta-feira, 29, foi a vez da cantora comentar a situação.

Selena fez uma live em seu TikTok repudiando ataques. Apesar de não ter citado Justin e Hailey, as palavras da cantora, um dia após a entrevista da modelo, evidenciaram o motivo da pauta.

Hailey e Justin Bieber são casados desde 2018. Foto: Instagram/@haileybieber

A artista iniciou o assunto declarando não precisar saber de certas coisas. “[Os comentários] São cruéis e nojentos, e isso não é justo. Nunca se deve falar com ninguém dessa maneira”, apontou.

Ela aproveitou, ainda, para destacar a necessidade de empatia, um dos valores que prega em sua nova marca de maquiagem, a Rare. “É incrivelmente irônico que eu tenha lançado algo baseado em palavras gentis, porque é exatamente isso que eu quero”, reforçou.

Selena agradeceu aqueles que apoiam sua marca, refletindo: “saiba que você também está representando o que isso [a Rare] significa”. Por fim, ponderou que “palavras realmente importam”, afirmando que esse tipo de comportamento de ódio não é praticado por ela.