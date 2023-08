Selena Gomez é vista em passeio com atriz doadora de rim com quem tinha rompido a amizade

Tudo parece ter voltado ao normal entre Selena Gomez e Francia Raisa. As atrizes foram vistas nesta segunda-feira, 15, saindo de uma pista de boliche, na Califórnia. As informações são do TMZ.

Depois de aparentemente terem se divertido em uma partida de boliche, a estrela de Only Murders in the Building apareceu com Francia, amiga que doou um rim para Selena, e mais alguns amigos entrando no mesmo carro, já saindo do local.

É a segunda vez, em menos de uma semana, que as atrizes são fotografadas juntas. Na sexta-feira, 11, Selena e Francia jantaram no restaurante Giorgio Baldi, em Santa Monica, também na Califórnia. E, há duas semanas, a atriz homenageou a amiga pelo seu aniversário, com uma mensagem nas redes sociais.

Entenda o que aconteceu

Depois de uma entrevista que Selena cedeu à Rolling Stones, dizendo que a sua única amiga no meio artístico seria Taylor Swift, Francia, que também é atriz, teria ficado chateada com a declaração, e deixou de seguir Selena nas redes sociais.

Amigas de longa data, as atrizes se conhecem desde 2007, e, em 2017, Selena precisou passar por um transplante de rim para o tratamento do Lúpus, doença autoimune. Francia descobriu que era compatível e resolveu ajudá-la.