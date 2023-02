A cantora e atriz Selena Gomez publicou um vídeo no TikTok em que fala sobre o motivo de estar solteira. Ela diz que o esforço de “sair e encontrar pessoas” é uma razão para não paquerar.

“Eu entendi o motivo para eu estar solteira. Aparentemente você tem que sair e encontrar pessoas. Você tem que literalmente sair e conversar com eles. Vai ser um ‘não’ para mim”, disse a artista, de 30 anos.

Selena Gomez revela que ‘ter que sair e conhecer pessoas’ é motivo de continuar solteira Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Ela já foi namorada do cantor Justin Bieber, com quem terminou o relacionamento em 2018, além de The Weeknd, Taylor Lautner, Nick Jonas e Orlando Bloom.

Sumiço das redes

A cantora se tornou a mulher mais seguida do mundo no Instagram, registrando uma marca de 381 milhões de pessoas acompanhando suas produções. Atrás dela, vem Kylie Jenner, com 380 milhões de seguidores. Selena havia anunciado que deixaria as redes sociais mais uma vez. A artista reclamou da cobrança sobre seu peso. Ela já havia sumido das redes em 2016 e 2018.