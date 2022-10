Selma Blair desiste de reality de dança por conta da esclerose múltipla

A atriz Selma Blair decidiu encerrar sua participação no Dancing With The Stars, reality de dança do Disney+, em decorrência de problemas de saúde causados pela esclerose múltipla.

Atualmente com 50 anos, ela foi diagnosticada com a doença autoimune em 2018. A condição prejudica a comunicação entre o cérebro e o corpo e pode causas sintomas como perda da visão, dor, fadiga e comprometimento da coordenação motora.

Leia também Cláudia Rodrigues passa mal e busca atendimento médico em São Paulo

Na noite desta segunda-feira, 17, a artista e seu parceiro na competição, Sasha Farber, performaram uma valsa ao som da música What The World Needs Now Is Love, da cantora Andra Day, e concluíram sua participação

Durante uma conversa gravada anteriormente e exibida no programa, Selma explicou suas razões ao companheiro de dança: “Eu fiz ressonâncias magnéticas e os resultados voltaram, e tudo se somou. Não consigo mais seguir na competição, fui o mais longe que pude”.

“Com uma doença crônica, você tem considerações especiais, e meu corpo foi atingido. É demais para a segurança dos meus ossos. Eu poderia causar danos extensos, algo que, é claro, não quero”, concluiu.