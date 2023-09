Sem carinho em público e locais separados: veja como será vida de Neymar e Bruna na Árabia Saudita

Com a transferência de Neymar para o time árabe Al-Hilal, o atleta se mudou com Bruna Biancardi para a Arábia Saudita no início do último mês de agosto. O contrato do atleta é de dois anos.

Bruna está grávida da segunda filha de Neymar, Mavie, e vem compartilhando sua nova rotina no país. Mesmo sendo estrangeiro, o casal terá de seguir algumas regras locais, que podem gerar algumas dificuldades de adaptação. Veja quais são:

Neymar e Bruna Biancardi estão morando na Arábia Saudita Foto: Reprodução/Instagram/@brunabiancardi

Vida em casal: sem carinho em público

Segundo a lei árabe, casais só podem morar juntos se tiverem casamento formal, ou seja, namorados devem ter residências separadas. No entanto, exceções foram abertas para Bruna e Neymar: assim como foi no caso de Cristiano Ronaldo e sua namorada, Georgina, os brasileiros receberam permissão para viver sob o mesmo teto.

Fora de casa, as regras gerais seguem se aplicando: beijos, abraços e contato visual direto não são encorajados em locais públicos e são considerados desrespeitosos.

Bruna terá mais regras a seguir

Bruna deve sempre cobrir a maior parte do corpo, sobretudo ombros e joelhos, como adiantou em seu Instagram. Essa pode ser uma adaptação difícil, principalmente considerando as altas temperaturas na Arábia Saudita.

O véu não é obrigatório desde 2018 e, hoje, tende a ser uma vestimenta mais utilizada entre mulheres da religião islâmica.

Além disso, alguns locais têm áreas separadas para homens e não permitem mulheres desacompanhadas, mesmo em caso de estrangeiros. Portanto, Bruna terá que observar onde pode frequentar sem desrespeitar as leis.

Lazer e consumo de bebidas alcoólicas

O país considera ofensivo o consumo de bebidas alcoólicas, que é terminantemente proibido na maior parte dos ambientes. A regra vale para homens e mulheres. No entanto, Neymar e Bruna viverão em áreas mais cosmopolitas, onde condomínios e hotéis permitem as bebidas.

Alguns condomínios também permitem uso de biquínis nos arredores das piscinas.

Respeito às tradições religiosas

Segundo as leis sauditas, não é permitida a profissão pública de religiões não-islâmicas, o que é entendido como tentativa de conversão. Por isso, Bruna e Neymar, ambos cristãos, só poderão orar em ambiente privado.

O casal também terá que respeitar tradições como o Ramadã, período sagrado para a religião local. Nessa época, eles não poderão fumar, consumir bebidas alcoólicas ou comer em público. O próximo Ramadã acontecerá entre 10 de março e 8 de abril de 2024.