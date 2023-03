‘Sensação de êxtase’, conta Clara X Sofia, dupla brasileira que abriu 5 shows do Coldplay no País

Quando cantaram juntas pela primeira vez em uma “festinha em uma quinta-feira”, Clara Câmpara e Sofia Lopes não imaginavam que, alguns anos depois, seriam responsáveis por abrir cinco dos 11 shows que o Coldplay fez no Brasil em 2023.

A dupla, que se apresenta como Clara X Sofia, foi uma das atrações da turnê Music Of The Spheres nos dias 21 e 22 de março no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, e nos dias 25, 26 e 28 no Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro.

“Só caiu a nossa ficha de verdade quando a gente pisou no palco”, conta Sofia, de 25 anos. Para ela e para Clara, de 26, o convite é a realização de um sonho, mas também um “atestado” do trabalho que as duas vêm fazendo desde 2019, quando começaram a produzir músicas autorais.





Trajetória

Antes de se unirem para formar uma dupla, Clara e Sofia eram “cantoras de Instagram”, como brincam. Depois de cantarem juntas pela primeira vez, foram convidadas para se apresentarem na festa de um amigo e, a partir daí, perceberam que a coisa funcionava.

Continua após a publicidade

Nascidas e criadas em Belo Horizonte, Minas Gerais, passaram alguns anos fazendo shows pela cidade até que, em 2019, começaram a trabalhar em projetos autorais. Com a chegada da pandemia de covid-19 e alguns anos de “introspecção”, as duas começaram a trabalhar no maior sonho delas até então, que era produzir um disco.

“Lançamos nosso álbum depois de muito tempo maturando ele. Acho que não existe o termo ‘perfeito’, mas [foi] para a gente fazer do jeito que a gente acreditava e para conseguirmos passar nossa mensagem para quem estava ouvindo”, diz Sofia.

Clara, à esquerda, e Sofia, à direita, se apresentando no palco do Estádio Couto Pereira, em Curitiba. Foto: Lucca Mezzacappa/Divulgação

Clara explica que a dupla já sabia que a sonoridade do disco seria pop, mas que o maior desafio foi encontrar um nicho dentro desse universo - foi o que elas exploraram com os lançamentos que vieram entre 2019 e 2022.

Muito inspiradas por grandes nomes do pop europeu, como Dua Lipa - a quem elas chamam de “nossa maior referência da vida” -, mas também em artistas brasileiras, como Marina Lima e Marina Sena, elas criaram o que apelidaram de “chiclete chic”.

“É um pop super orgânico, em que você vê a presença da banda e dos instrumentos”, explica Clara. Dentro dessa lógica, a dupla inseriu elementos que vão do pop punk à bossa nova, e assim nasceu o disco Nada disso é pra você.

De acordo com Renata Gomes, diretora de Marketing e Estratégias Digitais da Ingrooves Brasil, gravadora que lançou o disco, o trabalho “tem uma narrativa completa sobre amor, términos e recomeços”. “A história do álbum se confunde com a história das artistas e de cada um de nós seres humanos, propensos às paixões e desilusões”, diz a executiva.

Continua após a publicidade





Convite do Coldplay

Por obra do destino ou não, a confirmação de que Clara e Sofia abririam os shows do Coldplay veio justamente em 5 de agosto de 2022, dia em que Nada disso é pra você chegou às plataformas digitais. “Foi um dia marcado na nossa memória para sempre”, diz Sofia.

O primeiro contato foi feito ainda em 2021 por meio da Live Nation, produtora que organizou as apresentações da banda britânica no País. “A gente coloca muito a ‘cara a tapa’”, comenta a cantora. “Já fizemos de tudo que você possa imaginar, porque a gente acredita que é importante, que é assim que você espalha sua palavra e que você mostra o seu trabalho, então [o convite] veio muito por causa disso”.

Com a confirmação, a dupla mergulhou em ensaios e, em virtude do adiamento dos shows, que inicialmente ocorreriam em outubro de 2022, teve quase sete meses para se preparar para as apresentações. “A gente começou a ensaiar como se não houvesse amanhã”, brinca Clara.

Clara e Sofia apresentaram músicas do disco 'Nada disso é pra você' em abertura dos shows do Coldplay em Curitiba e no Rio. Foto: Lucca Mezzacappa/Divulgação

Continua após a publicidade

“Foram meses de preparação e de entendimento porque, poxa, a gente quer estar à altura, né? Fomos selecionadas, mas queremos entregar o melhor do melhor”, completa Sofia.

Na terça-feira, 21 de março, e nos quatro shows que seguiram, Clara e Sofia encararam o público do Coldplay e fizeram uma apresentação de cerca de 30 minutos com músicas de Nada disso é pra você e com algumas faixas lançadas anteriormente.

“A sensação é de puro êxtase”, conta Sofia sobre o show. “Você não faz a mínima noção de quantas pessoas exatamente têm ali, porque é muita gente, as pessoas até se misturam, mas você sente a energia mesmo quando está rolando o show”.

Essa energia, segundo ela, vem da interação entre artistas e plateia. “O público do Coldplay é muito especial. Fazendo esses cinco shows a gente pôde perceber que existe um denominador comum ali, que é que as pessoas estão ali para ver a banda, mas elas estão abertas para conhecerem outras coisas”, explica.

Segundo Clara x Sofia, público do Coldplay se mostrou aberta para conhecer e interagir com a atração de abertura. Foto: Lucca Mezzacappa/Divulgação

Além do público, a dupla não poupa elogios para os próprios integrantes do grupo. “Acho que a história de bastidores é essa: a gente nunca foi tão bem tratada na nossa vida”, diz Clara. Ela contam que os músicos fizeram questão de sempre perguntar se elas estavam bem e confortáveis.

“Eles realmente compactuam com a mensagem que eles passam nos shows deles”, pontua Sofia. “Eu tive muita essa sensação de pertencimento, de que nós fazíamos parte de um todo. Eles trataram a gente com muito carinho”.

Continua após a publicidade





Futuro de Clara X Sofia

A participação de Clara e Sofia na turnê do Coldplay concretizou algo que elas já sabiam: o que a dupla mais gosta de fazer é cantar ao vivo. Para o futuro, isso é o que elas mais desejam.

“Eu espero que a gente consiga construir, pelo streaming e pelas redes sociais, uma conexão com o público para que a gente possa ter, cada vez mais, shows ricos da maneira que a gente teve esses dias”, diz Clara.

“Foi um sonho poder cantar para uma plateia cheia, que estava ali ouvindo nossa música, trocando com a gente. Isso é o que a gente quer muito fazer: poder rodar o Brasil com a certeza de que a gente vai ter essa troca muito legal”, completa a cantora.

Sofia diz que, para isso, elas vão continuar trabalhando “tijolinho por tijolinho”. A dupla, inclusive, já tem um lançamento pela frente. Sem revelar nomes, elas contam que vão lançar um parceria com uma cantora carioca em abril. “Estamos prontas para atacar”, brinca Clara. “Juntas”, ecoa Sofia.

Continua após a publicidade





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais