Sensitiva prevê gravidez de Jojo Todynho e artista diz: ‘Vou fazer meu enxoval’

Jojo Todynho revelou que a vidente Lene Sensitiva previu que ela engravidará de gêmeos neste mês. A cantora postou alguns Stories no Instagram a caminho da Disney, na Flórida, nos Estados Unidos, para brincar com a situação.

A artista afirmou preparar um enxoval com antecedência para a possível chegada dos bebês. “Vou comprar umas coisas neutras. Quando eu engravidar, já terei as coisas”, disse ela.

Jojo também se preocupa com essa previsão a ponto de já comprar utensílios específicos para uma gestação. “Estou meio pirada. Não posso entrar na farmácia. Já comprei absorvente de peito, ‘suga leite’ [coletor de leite materno]... A Lene falou que vou engravidar e que será de gêmeos”, completou.

Como ela vestiu uma roupa com tons de verde na virada de ano, acredita ter mais chance de engravidar. “Dizem que quem vira o ano com alguma coisa verde engravida. Estou pronta. Mas não estou grávida, não”, finalizou.

A artista foi casada com Lucas Souza, mas eles se divorciaram em outubro do ano passado após 10 meses de união. “Eu acabei de assinar o meu divórcio, como eu postei para vocês, e assinei com dor no coração. Muito triste. Triste, não. Decepcionada”, disse Jojo na ocasião.