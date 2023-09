Serginho Groisman é diagnosticado com Covid-19: ‘Estou isolado’

Serginho Groisman, 73, apresentador do Altas Horas, anunciou que foi diagnosticado com Covid-19 em vídeo publicado no Instagram no último sábado, 9.

Serginho Groisman Foto: Fábio Rocha/Globo/Divulgação

“Testei positivo para Covid. Estou com alguns sintomas, mas já tratando. A família fez testes, está todo mundo bem, estou isolado. É isso, fiquem bem”, explicou.

Por enquanto, a Globo não anunciou nenhum adiamento em relação ao Altas Horas, que é gravado anteriormente.