Sergio Hondjakoff é diagnosticado com covid-19: ‘Não possuo plano de saúde’

Sergio Hondjakoff revelou na noite desta terça-feira, 12, que testou positivo para covid-19. O ator falou sobre o diagnóstico nas redes sociais.

No Instagram, o intérprete do Cabeção, da Malhação, explicou que precisou recorrer a um hospital público do Rio de Janeiro. Na publicação, o artista postou a foto de uma notícia sobre seu estado de saúde e escreveu:

“Testei positivo para covid, tive que me dirigir a rede pública, porque hoje não possuo plano de saúde, mas fui muito bem atendido no Hospital Municipal da Prefeitura Resende. Estou com um pouco de falta de ar, dor de cabeça, mas estou sendo cuidado pela minha mãe”.

“Preciso nesse momento me recuperar e cuidar da minha saúde. Assim que eu melhorar, volto a gravar os vídeos que estão chegando de todos os estados do Brasil e vários países do mundo. Meu empresário já está conversando com todos os contratantes. Muito obrigado pela compreensão de todos vocês”, concluiu.

Serginho teve alta de uma clínica de reabilitação em Itu, que estava internado há dez meses, em junho deste ano. Logo depois, continuou com o tratamento no Rio de Janeiro. Em declaração recente para o podcast Barbacast, de Rafael Cotta, Sérgio comentou sobre o vício em cocaína e declarou que via a droga como um remédio.