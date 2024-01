Sergio Hondjakoff pede emprego nas redes: ‘Estou disponível’

No story, ele ainda divulgou seu celular para que profissionais entrem em contato com ele. Anteriormente, Sérgio já tinha anunciado que procurava oportunidades para fazer presença vip em eventos e festas como também um show musical ao lado do cantor Dino Boyer.

“Temos um repertório com músicas pop, soul e funk como sucesso de Tim Maia, Sandra Sá, O Rappa, Claudinho e Buchecha e outros”. O artista recebeu alta da clínica de reabilitição em abril de 2023.