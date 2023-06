Sérgio Hondjakoff recebe alta de tratamento terapêutico e aparece ao lado de ex-esposa

O ator Sérgio Hondjakoff, que ficou conhecido por interpretar o personagem “Cabeção” na edição de Malhação nos anos 2000, recebeu alta do tratamento contra as drogas. A novidade foi divulgada pelo terapeuta Sandro Barros, que cuida de Sérgio, em uma publicação nas redes sociais.

“É com muita alegria que anuncio a alta do ator. Serginho ultrapassou a marca de um ano limpo e mais de 40 dias 100% sóbrio na sociedade. Parabéns, combateu um bom combate na reinserção social. Foi inédito”, escreveu.

O ator ficou internado por mais de dez meses em uma clínica em Itu, interior de São Paulo. Logo depois, continuou com o tratamento no Rio de Janeiro. Em declaração recente para o podcast Barbacast, de Rafael Cotta, Sérgio comentou sobre o vício em cocaína e declarou que via a cocaína como um remédio.

“É uma droga ilícita, carmática, é um ato infracional, é proibido usar, mas mesmo assim na época eu pensei que valia a pena correr esse risco porque eu achava muito funcional na minha vida, para o meu ofício”, disse.

Casamento

De acordo com o jornal Extra, o ator também reatou o casamento com a ex-esposa e mãe de seu filho, Danielle Monteiro. Desde que saiu da clínica, ele estava decidido a reconquistá-la.

Continua após a publicidade