Sérgio Hondjakoff recebe convite para voltar à TV como galã após reabilitação

Sérgio Hondjakoff, o eterno Cabeção da extinta Malhação, novela teen da Rede Globo, recebeu um convite para lá de especial de Marcelo de Nóbrega, filho do apresentador Carlos Alberto de Nóbrega. Após meses de reabilitação, o ator foi surpreendido pelo diretor do humorístico A Praça É Nossa, do SBT, enquanto participava do programa Fofocalizando, da mesma emissora. Marcelo convidou Sérgio para uma participação no quadro Neusinha e Terezão.

“Você está de volta, com uma transformação incrível, e eu gostaria de participar desse momento tão especial. Gostaria de fazer um convite para você, de uma participação especial em um quadro que se chama Neusinha e Terezão. Nesse quadro, preciso de um galã, de um homem muito bonito, e eu gostaria de fazer esse convite pra você. Que você vá na nossa Praça e seja o nosso galã”, falou o diretor.

De cara, e surpreso, o ator aceitou o convite. “Que honra, cara! Que legal, que maneiro! Valeu, Marcelo, brigadão mesmo. Tem tempo que não participo de um esquete cômica, já voltar como galã daquele quadro que eu acho muito engraçado… Da hora mesmo”, disse.

Sérgio Hondjakoff, o eterno Cabeção, no programa 'Fofocalizando', do SBT Foto: SBT/Reprodução

Internado por 10 meses

Sérgio Hondjakoff ficou 10 meses internado em uma clínica de reabilitação, na cidade de Itú, no interior de São Paulo, para tratar da dependência química.

Ele está fora da TV desde 2018, quando atuou em seu último trabalho, na série Impuros. O artista interpretou o personagem Camarão, no terceiro episódio. Ele também integrou o elenco do filme da série, em 2019. No teatro, seu último trabalho foi nas peças Jovem Estudante Procura e Independência, em 2006.

