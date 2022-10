Seu Jorge é alvo de ataques racistas em show em clube de Porto Alegre

O cantor Seu Jorge foi alvo de ataques racistas durante uma apresentação no clube Grêmio Náutico União, em Porto Alegre (RS), na última sexta-feira, 14.

O artista foi contratado para realizar um show em comemoração à reinauguração de um salão do clube e o crime teria ocorrido enquanto ele e a banda se preparavam para o “bis”.

As denúncias surgiram pelas redes sociais, após internautas que teriam estado presentes no evento afirmarem que parte do público teria gritado ofensas depois de o músico convidar um jovem negro para tocar no palco.

Depois disso, ele teria feito um breve discurso contra a redução da maioridade penal e em defesa de jovens negros de comunidades brasileiras, o que teria sido a motivação para as injúrias raciais.

Em um dos relatos, uma pessoa diz que foram feitos sons de macaco e que alguém teria gritado palavras como “vagabundo” e “safado”.

Racismo pesado no @gremionauticounião



Da Tati Suarez:

"Boçais, desrespeitosos...acabo de tomar conhecimento do que ocorreu ontem no show do Seu Jorge no Grêmio Náutico União . — Zé Adão Barbosa (@zeadaobarbosa) October 15, 2022

Ontem à noite, Seu Jorge fez show em jantar de reinauguração de um dos espaços do Grêmio Náutico União, em Porto Alegre. Segue o relato de mais um caso isolado do Mississipi brasileiro: pic.twitter.com/T8ddtMDXQn — Viaro🚩 (@Prof_Viaro) October 15, 2022

Recebi mais cedo, relatos de que o Seu Jorge sofreu um ataque racista dentro de um dos principais clubes sócio esportivo da capital enquanto se apresentava. O mesmo clube no qual eu trabalhava até maio, e que tenho a certeza de que fui demitido pelo mesmo motivo. — Flavio Bandeira (@Bandeira_Flavio) October 16, 2022

Após a repercussão do ocorrido, o Grêmio Náutico União publicou uma nota oficial, afirmando que está “apurando internamente os fatos” e que, se comprovado o crime, os “envolvidos serão responsabilizados”.

Até o momento, Seu Jorge não se pronunciou sobre o caso.

Confira o comunicado na íntegra:

“Porto Alegre, 16 de outubro de 2022.

O Grêmio Náutico União está apurando internamente os fatos ocorridos em evento realizado no dia 14 de outubro, durante apresentação do cantor Seu Jorge. Se for comprovada a prática de ato racista, os envolvidos serão responsabilizados. Afirmamos que o União, seguindo seu Estatuto e compromisso com associados e sociedade, repudia qualquer tipo de discriminação.

Ressaltamos que Seu Jorge foi o artista escolhido para realizar show com a presença de associados e não associados do Clube considerando sua representatividade na cultura nacional e pelo reconhecimento internacional, e destacamos nosso respeito ao profissional e a seu trabalho.

Paulo José Kolberg Bing

Presidente

Grêmio Náutico União”