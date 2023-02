Seu Jorge é autorizado a registrar nome do filho como Samba após enviar justificativa a cartório

Seu Jorge havia sido impedido de registrar o nome de seu filho com Karina Barbieri como Samba. Porém, nesta sexta-feira, 27, Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo (Arpen-SP) informou que autorizou.

A Arpen solicitou que Seu Jorge enviasse um texto que justificasse a escolha incomum do nome. O texto seria enviado a um juíz, porém, segundo nota enviada pela Associação, isso não foi necessário.

De acordo com o comunicado, o Cartório de Registro Civil do 28º Subdistrito da Capital formou “seu convencimento no sentido de registrar o prenome (nome) SAMBA”.

“Diante das razões apresentadas, que envolvem a preservação de vínculos africanos e de restauração cultural com suas origens, assim como o estudo de caso que mostrou a existência deste nome em outros países, formei meu convencimento pelo registro do nome escolhido, que foi lavrado no dia de hoje”, explicou a registradora Kátia Possar.

O filho do artista nasceu no domingo, 22. Pela lei, os pais têm 15 dias para registrar a criança.