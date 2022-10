Seu Jorge sobre alegações de presidente do clube onde sofreu racismo: ‘Não existe justificativa’

O cantor Seu Jorge deu a primeira entrevista sobre os ataques racistas que sofreu durante uma apresentação no clube Grêmio Náutico União (GNU), em Porto Alegre (RS), e falou sobre as alegações de Paulo José Kolberg Bing, presidente do clube, após a repercussão do caso.

Em áudio vazado nas redes sociais na última terça-feira, 18, Paulo atribuiu à roupa usada pelo artista e um gesto político supostamente feito por Seu Jorge os motivos para que ele fosse desrespeitado pelo público.

Leia também Seu Jorge : Presidente do clube alega ‘desrespeito’ do cantor com público por roupa e gesto político

Em entrevista concedida ao Fantástico neste domingo, 23, o cantor defendeu que não existe justificativa para o racismo. “Eu acho que não estamos tratando de política aqui, nós estamos tratando de uma violência que não cabe mais no Brasil”, disse.

O artista @seujorge conversou com a repórter @tabatapoline sobre o episódio de racismo que sofreu em Porto Alegre. pic.twitter.com/gZiURviw9U — Fantástico (@showdavida) October 24, 2022

Sobre o moletom azul que teria usado na apresentação, Seu Jorge afirmou que discutir a roupa que ele estava vestindo é discutir “futilidades”. “O que é importante é a mensagem que eu estou dizendo”, pontuou.

O GNU chegou a enviar uma nota ao programa alegando que o áudio foi enviado a um grupo interno de diretoria e “deve ser contextualizado”.





Continua após a publicidade

Seu Jorge só percebeu ataques após vídeo ter sido publicado nas redes sociais

Seu Jorge deu a primeira entrevista sobre os ataques racistas que sofreu durante uma apresentação no Grêmio Náutico União (GNU), em Porto Alegre. Foto: John Macdougall / AFP - 15/02/2019

Ao Fantástico, Seu Jorge ainda contou sobre o momento em que percebeu as agressões racistas e disse que só tomou conhecimento disso quando o vídeo do momento foi publicado nas redes sociais.

Na ocasião, o cantor havia chamado um jovem negro para tocar no palco e fez um discurso sobre a redução da maioridade penal. Ele achou ter recebido apenas vaias.

“Entendo que, quando a gente trata da redução da maioridade penal, o foco atingido é a população jovem negra”, afirmou ao programa.

O artista ainda citou uma fala da escritora Elisa Lucinda: “Ninguém confunde a Eliana com a Xuxa, a Grazi Massafera com a Gabriela Prioli, mas a gente [a população negra] é preso confundido, é morto confundido”.

Por fim, Seu Jorge disse ser “um africano nascido no Brasil” e alegou que o País possui uma dívida para com a população negra. “Tenho um amor muito grande pelo meu País, pela minha Nação, mas entendo que existe um atraso e uma dívida muito grande no Brasil para com o povo afrodescendente”, finalizou.

Continua após a publicidade





*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais