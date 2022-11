Shakira acusa promotoria espanhola de perseguição e difamação: ‘Inaceitável’

Publicidade

Shakira, 45, acusa a Promotoria da Espanha de perseguição e difamação por acusá-la de sonegar US$ 14 milhões em impostos (cerca de US$ 75,7 milhões na cotação atual). As informações são do site Daily Mail.

Um comunicado enviado à imprensa internacional nesta sexta-feira, 25, em nome da cantora, afirma: “Shakira é uma contribuinte que sempre demonstrou conduta fiscal impecável e nunca teve problemas fiscais em nenhuma outra jurisdição.”

Ainda conforme a publicação, a promotoria espanhola não teria evidências concretas para sustentar as acusações contra a artista.

“Ela foi ferozmente perseguida nas esferas criminais e midiáticas que usaram métodos inaceitáveis para prejudicar sua reputação, além de forçá-la a chegar em um acordo”, completa.

Shakira acusa promotoria espanhola de perseguição e campanha difamatória contra ela Foto: Bryan R. Smith / AFP

A equipe de Shakira ainda afirma que ela pagou mais de 90 milhões de euros (cerca de R$ 507 milhões na cotação atual) por rendimentos e ativos internacionais “que não foram gerados na Espanha”. A nota também diz que a cantora não possui uma empresa no país para obter valores significativos.

A equipe jurídica de Shakira apresentou a defesa e declaração de ofensa nesta sexta-feira, 25, ao tribunal de Barcelona, na Espanha, que investiga a artista.