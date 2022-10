Shakira anuncia lançamento de música sobre coração partido, após separação de Piqué

Continua após a publicidade

Shakira anunciou neste domingo, 9, a data de lançamento de sua nova música Monotonía. A faixa é uma parceria com o artista porto-riquenho Ozuna e chega nas plataformas digitais no dia 19 de outubro.

Neste sábado, 8, a artista já havia divulgado um teaser do clipe. A prévia expõe um coração anatômico ensanguentado no chão. O órgão é pisoteado por um sapato masculino, enquanto, ao fundo, uma mulher parece tentar resgatá-lo.

Leia também Shakira será julgada por suposta fraude fiscal na Espanha

“Nunca disse nada, mas me doía. Eu sabia que isso aconteceria”, escreveu Shakira na legenda da publicação. Como parte da divulgação do trabalho, a artista já havia divulgado trechos da canção nas redes sociais.