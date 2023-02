Shakira dá primeira entrevista a canal mexicano após divórcio

A cantora Shakira dará a primeira entrevista após o divórcio do jogador Gerard Piqué. A conversa será transmitida por meio do canal Las Estrellas, do México. “Há um lugar reservado no inferno para as mulheres que não se apoiam umas às outras”, disse a cantora, conforme trechos já disponibilizados nas redes sociais.

Pelo horário de Brasília, é possível acompanhar as declarações da cantora colombiana a partir da 1h30 (22h30, no México). A conversa também terá transmissão no streaming, no N+.

“Estou pronta para o próximo round, que venha a vida e que me mostre o que há mais pela frente”, afirmou a artista. A cantora também deu detalhes sobre a canção que que lançou, que contém indiretas ao ex-marido. “Mãe, tens de fazer algo com Bizarrap, é o Deus argentino. Pouco depois disse: ‘Milán [filho mais velho], vê quem me mandou mensagem’, e era Bizarrap”, contou.

Ela e Piqué se separaram no ano passado após a cantora descobrir uma traição. O casal ficou junto por 11 anos e teve dois filhos, Milan, de 9 anos, e Sasha, de 7.