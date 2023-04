Shakira deixa Barcelona com os filhos após ‘aviso de despejo’ de pai de Piqué, segundo site

Shakira deixou Barcelona e se mudou para Miami, nos Estados Unidos, neste domingo, 2, com os filhos Milan e Sasha. A cantora compartilhou uma reflexão sobre sua saída da cidade espanhola, que se deu após o divórcio com Gerard Piqué.

No entanto, segundo o site Daily Mail, a saída às pressas da cantora foi em decorrência de uma ordem de despejo do pai de seu ex-marido, Joan Piqué Rovira.

Joan quis que a artista saísse da casa do filho depois que ela apresentou no programa noturno de Jimmy Fallon, no mês passado, a série de canções inspiradas na separação e nas traições de Gerard.

Shakira não se pronunciou sobre o assunto. A cantora apenas publicou um texto sobre a mudança no Instagram com a seguinte mensagem:

“Me instalei em Barcelona para dar estabilidade aos meus filhos, a mesma que agora procuramos noutro canto do mundo junto da família, dos amigos e do mar. Hoje iniciamos um novo capítulo na busca pela felicidade. Obrigado a todos que surfaram tantas ondas comigo lá em Barcelona, cidade onde aprendi que a amizade sem dúvida dura mais que o amor”, iniciou.

“Obrigada a todos que ali me incentivaram, secaram minhas lágrimas, me inspiraram e me fizeram crescer. Obrigada ao meu público espanhol que sempre me cobriu com seu amor e lealdade. Pois só nos vemos mais tarde e, como meu pai tantas vezes dizia: nos vemos nas curvas”, concluiu.

Continua após a publicidade