Shakira se sente fortalecida após o divórcio de Gerard Piqué, com quem foi casada por 11 anos. A cantora deu a primeira entrevista exclusiva após a separação ao canal mexicano Las Estrellas e falou sobre resiliência e os recordes que vem batendo com a canção Bzrp Music Sessions 53, que traz indiretas ao ex-marido.

A artista começou a conversa mencionando o nível de personalidade que leva às suas músicas e comentou sobre sororidade, como é chamado o apoio mútuo entre mulheres. “Tenho o dever de emprestar a minha voz àqueles que não podem falar. [...] Como dizia Madeleine Albright, secretária de Estado estadunidense: ‘Há um lugar reservado no inferno para as mulheres que não apoiam às outras”, disse.

Shakira disse que se sente 'completa' após o divórcio de Gerard Piqué. Foto: Mike Blake / REUTERS

Ela contou que chegava a “comprar a história” de que uma mulher necessita de um homem e sempre foi dependente emocionalmente em relacionamentos amorosos. O divórcio de Piqué, porém, a possibilitou ver a vida de outra perspectiva.

Sinto que me basto hoje em dia. Quando uma mulher precisa enfrentar os embates da vida, ela sai fortalecida. [...] Sinto que sou suficiente, coisa que jamais pensei que poderia sentir.” Shakira

A cantora contou que, depois do divórcio, se sente “completa”. “Dependo de mim mesma. Além disso, tenho filhos que dependem de mim e, por isso, tenho que estar mais forte que uma leoa”, afirmou.

Shakira disse que sonhava com uma família em que um pai e uma mãe dividiam o mesmo teto com os filhos. Ela comentou que os acontecimentos recentes a possibilitaram enxergar que a vida possui diversas composições. “Agora posso tolerar as coisas que não saem como o esperado”, confessou.

Continua após a publicidade

Sobre Bzrp Music Sessions 53, parceria com o cantor argentino Bizarrap que explodiu nas plataformas de áudio, Shakira considera a música como uma “catarse” e uma “terapia”. “Alguém teria que ter tirado uma foto de quando trabalhei em Bzrp Music Sessions 53 com Bizarrap, um antes e depois. [...] Entrei no estúdio de uma forma e saí de outra”, relatou.

Apesar do sucesso estrondoso da carreira, a colombiana revelou sofrer com a “síndrome de impostora”, pensando que não é “inteligente ou criativa” o suficiente. Ela usa o sentimento, porém, para estimular a si mesma a seguir em frente.

Por fim, a cantora refletiu sobre os momentos difíceis que já enfrentou e comentou que agora se sente fortalecida e resiliente. “A dor não é mais que uma emoção”, disse.

Shakira e Piqué se separaram no ano passado após a descoberta de uma traição. Eles são pais de Milan, de 9 anos, e Sasha, de 7.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais