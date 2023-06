Shakira e Lewis Hamilton estão nos estágios iniciais do namoro, diz revista

A cantora Shakira e o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton estariam cada vez mais próximos. Foi o que disse uma fonte à revista semanal americana People.

“Eles estão passando um tempo juntos e no estágio de ‘estamos nos conhecendo melhor’”, disse uma fonte que conhece os dois. “É divertido e sedutor”, resumiu o informante sobre a suposta fase entre a cantora e o piloto.

Os representantes de Shakira e Hamilton não responderam aos contatos da revista, informa o texto publicado no site da People.

hamilton shakira Foto: Reprodução/La Vanguardia

O rumor de um possível relacionamento entre Shakira e Hamilton ganhou força após a cantora colombiana assistir ao Grande Prêmio da Espanha, que aconteceu no autódromo de Montmeló no último domingo, 4 de junho.

A própria Shakira fez um post em seu perfil no Instagram anunciando que estava em Barcelona assistindo à corrida. “Bom estar de volta à Barcelona”, anunciou, juntamente com uma foto.

Ainda na passagem de Shakira por Barcelona, ela foi fotografada em um jantar ao lado de Hamilton. Eles estavam acompanhados por amigos.

A cantora também esteve no Grande Prêmio de Miami no mês passado, quando foi flagrada saindo com Hamilton e amigos para um passeio de barco.

Shakira anunciou a separação do ex-jogador Gerald Piqué em junho de 2022, depois de um casamento de 12 anos. Em um rompimento ruidoso, Shakira acusou o atleta de traição.

Além de um vídeo que mostraria a suposta amante de Piqué na casa em que moravam juntos, a descoberta teria sido confirmada depois que a cantora percebeu que alguém havia comido seu geleia favorita. O ex-casal trocou farpas e acusações pelas redes sociais e pela imprensa durante os meses seguintes da separação.