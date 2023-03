Shakira empolga plateia em programa de TV com música sobre traição de Piqué; assista

A cantora Shakira fez uma apresentação durante participação no programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon de sexta-feira, 10. Ela empolgou a plateia, que cantou seu hit Bzrp Music Sessions, Vol. 53, que fala sobre a traição do ex-marido, Gerard Piqué.

A cantora também voltou a falar sobre a criação da música, influenciada pelo filho Milan, fruto do casamento com o jogador. “Eu escuto tudo que meus filhos dizem. Milan também é músico, ele tem um ótimo ouvido e é fã de Biza. Ele disse, ‘mamãe, você tem que colaborar com Bizarrap, tem que fazer uma música com ele, porque serão número 1″, disse.

A nova canção da artista colombiana já rendeu cerca de R$ 160 milhões. Além disso, entrou para o Guinness World Records com 4 recordes como a faixa latina mais rápida a atingir 100 milhões de seguidores no Youtube, em 2 dias e 22 horas. A música também foi a mais vista também na plataforma em 24 horas, com cerca de 63 milhões de visualizações e foi a faixa latina que mais teve transmissões no Spotify em uma semana (80,6 milhões).

Na internet, fãs exaltaram a performance da artista durante o programa. “Shakira fez a plateia de um dos maiores talk shows americanos cantar uma música com um flow gigantesco em espanhol. É ou não é a rainha decolonial?”, escreveu um perfil. “A Shakira podia ganhar uma Champions [League, campeonato de futebol], mas o Piqué nunca conseguiria fazer isto”, comentou outro.

a shakira podia ganhar uma champions mas o piqué nunca conseguiria fazer isto pic.twitter.com/QDTAv5YQ1z — sofia (@20fiadias) March 11, 2023

