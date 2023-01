Shakira está ‘devastada’ após vídeo de namorada de Piqué em sua casa; entenda

Shakira está devastada após descobrir que Clara Chia, atual namorada de Gerard Piqué, ex-marido da cantora, esteve em sua residência quando ela ainda era casada com o atleta, em 2021. As informações são do site Page Six.

Segundo uma fonte ouvida pelo site, a cantora ficou surpresa com a notícia porque, na época, ela e o jogador ainda “eram felizes” no casamento.

Leia também Shakira teve de pagar acordo milionário para ex-cunhado parar de falar da família, diz jornalista

Após seis meses, Shakira e Piqué assinam divórcio presencialmente Foto: EFE/Quique Garcia/AFP/Josep LAGO

“Ela está devastada por saber que aquela mulher se sentia em casa em sua residência com Piqué e as crianças”, contou uma fonte ao site.

Chia apareceu em uma entrevista por vídeo que Piqué fazia em sua casa, em 2021. Naquele dia, Shakira viajava com os filhos do ex-casal, Milan e Sasha, de 9 e 7 anos, respectivamente.

“Eles ainda estavam muito juntos naquela época. É devastador para ela saber que esse caso entre Chía e Piqué acontece há muito mais tempo do que ela imaginava”, acrescentou o informante.

Shakira estaria 'devastada' por descobrir que Piqué se relacionava com atual há mais tempo do que imaginava Foto: REUTERS/Albert Gea

Em junho de 2022, Shakira e Piqué anunciaram o fim do relacionamento de 11 anos. Eles se conheceram durante a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul.

Depois da separação, o jogador foi vaiado em campo. Isso pela suspeita ser de que ele teria traído a cantora com a sua atual namorada, Clara Chia. Em agosto, dois meses após o término, Piqué foi flagrado beijando a modelo.