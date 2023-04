Shakira faz apelo para que imprensa respeite a privacidade dos filhos: ‘Perseguição’

Nesta segunda-feira, 10, Shakira publicou uma carta aberta a “amigos, jornalistas e meios de comunicação” pedindo que a privacidade de seus filhos seja respeitada.

Milan, de 9 anos, e Sasha, de 7, são fruto do relacionamento da cantora com o ex-jogador de futebol Gerard Piqué e, segundo ela, têm sofrido com o assédio da mídia após a separação polêmica do casal.

“Neste momento de mudanças na minha vida como figura pública, é compreensível que haja uma curiosidade permanente por parte da imprensa sobre mim e minha família. No entanto, meus filhos Milan e Sasha viveram um ano muito difícil, sofrendo um cerco incessante e uma perseguição implacável por paparazzi e vários meios de comunicação em Barcelona”, disse a artista.

“Agora que estão iniciando uma nova etapa em suas vidas, peço encarecidamente à mídia, em nome de meus filhos, que respeitem o direito deles à privacidade. Peço que parem de segui-los até a saída ou entrada da escola, esperando na porta de nossa casa ou perseguindo-os em suas atividades extracurriculares e recreativas, como tem acontecido todos os dias em Barcelona”, completou.

Shakira pediu que jornalistas e fotógrafos “sejam sensíveis à situação” que as crianças estão enfrentando e que se comportem “da maneira mais humana possível”. Ela reforçou que os garotos só querem “frequentar a escola sentindo-se seguros e com a tranquilidade de não serem perseguidos ou submetidos ao escrutínio constante das câmeras”.

“Estendo este pedido não mais como artista, mas como mãe que quer proteger e cuidar do bem-estar psicológico e emocional de seus filhos para que possam viver uma vida saudável e feliz, como toda criança merece”, completou a cantora.

Shakira e Piqué anunciaram o fim da relação em junho de 2022. Desde então, a separação vem causando barulho na mídia após a notícia de que o atleta teria traído a cantora com a jovem que é a atual namorada dele.

Em janeiro, a canção Shakira BZRP Music Sessions 53 foi lançada, na qual a artista supostamente manda indiretas e farpas ao ex-marido. A música fez muito sucesso e já conta com mais de 500 milhões de reproduções no Spotify.