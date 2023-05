Shakira faz discurso emocionante durante o ‘Latin Billboard Woman in Music’

Neste domingo, 7, foi ao ar a gravação do Latin Billboard Woman in Music, que aconteceu na sexta-feira, 5, em Miami, nos Estados Unidos. A transmissão foi feita pelo canal internacional Telemundo. A cantora Shakira levou o prêmio de Mulher Do Ano e fez um discurso emocionante, onde falou inclusive sobre a traição de Gerard Piqué e as músicas que lançou após a separação.

A colombiana, que conheceu a brasileira Ludmilla durante o evento, falou como é se sentir mulher.

“Senti, mais do que nunca e na minha própria carne o que é ser mulher. E o que significa, pra valer, ser mulher. Este tem sido um ano em que me dei conta de que somos mais fortes do que imaginamos. Somos mais corajosas do que achamos e, me parece que somos mais independentes do que nos ensinaram a ser. Chega um momento na vida de toda mulher em que ela já não depende de alguém para gostar de si mesma ou se aceitar. Acho que existe um momento na vida de toda mulher quando a busca pelo outro é substituída pela busca por si própria”, disse a cantora.

No final, ela ainda dedicou o prêmio à sua mãe, Nidia Ripoll. “Já não importa tanto se alguém é fiel a você ou não, o que importa verdadeiramente é que você siga sendo fiel a si mesma. Por elas, por vocês, escrevi o que escrevi e cantei o que cantei, porque só uma mulher é capaz de amar até se rasgar inteira. Só uma mulher pode falar com a honestidade mais brutal, e cantar com raiva, e dançar extasiada, e se emocionar até que caiam lágrimas. Só uma mulher pode fazer isso!”.