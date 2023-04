Segundo o jornalista Jordi Martin, Shakira teria sofrido com crises de ciúmes de Gerard Piqué durante as gravações do clipe Clandestino, música em parceria com Maluma. As gravações foram em 2017 e de acordo com Martin, conhecido por acompanhar a vida da colombiana desde o início da sua carreira, o jogador de futebol apareceu no local sem avisar e a cantora já dava sinais de “cansaço e desilusão em sua relação”. Na ocasião, o astro teria sido movido por “ciúmes e insegurança”.

“Havia muitos rumores naquela época de que poderia ter uma ‘tensão sexual’ entre Shakira e Maluma. Gerard Piqué com uma pulga na orelha, apareceu no set sem avisar para ver o que estava acontecendo entre os dois artistas”, lembrou. A cantora e o atleta anunciaram a sua separação depois de 11 anos de relacionamento em junho de 2022.

Shakira: jornalista revela que Piqué teve crise de ciúmes durante clipe da cantora com Maluma Foto: Reprodução de vídeo/YouTube/Shakira

Martin ressaltou no entanto que nunca houve nada além de uma “grande amizade” entre os cantores. “Nunca vi nada entre os dois. O que vi foi uma grande amizade e cumplicidade entre dois artistas que se gostam e se admiram. Sempre neguei esses boatos sobre o suposto romance entre eles porque Shakira era completamente apaixonada pelo jogador de futebol”, falou. Os cantores têm outros três trabalhos musicais juntos, Trap, Chantaje e La Bicicleta (Remix).

O ex-casal tem a guarda compartilhada dos filhos Milan, 10, e Sasha, 8. Eles moram com a artista em Miami, nos Estados Unidos - e podem visitar o pai em Barcelona, na Espanha, sempre que quiserem. No fim desta semana, o jogador foi visto desembarcando no aeroporto da cidade americana pela primeira vez para visitar os herdeiros.