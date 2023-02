Shakira negou proposta de Piqué de deixar a namorada para reatar o casamento, diz jornalista

O polêmico fim do casamento entre Shakira e Gerard Piqué, após supostas traições do ex-jogador de futebol, segue dando o que falar. Contudo, apesar da exposição, o atleta não se deu por vencido e tentou mais uma chance antes de oficializarem o divórcio, em dezembro.

Em entrevista a uma TV espanhola, o jornalista Jordi Martin detalhou a ocasião, com base em uma fonte próxima ao ex-casal. Segundo ele, Piqué se dispôs a deixar Clara Chía, sua atual namorada e pivô do término com a cantora, para reatar o casamento. No entanto, a proposta foi incapaz de convencer Shakira, que segue decida com o divórcio.

Leia também Shakira é homenageada por associação de cornos após supostas traições de Piqué

Shakira e Piqué assinam o divórcio presencialmente, após seis meses separados Foto: EFE/Quique Garcia/AFP/Josep LAGO

O atleta teria chorado com a negativa. Já a artista se manteve firme durante todo o momento, sem derramar lágrimas. Tudo ocorreu na última conversa do ex-casal, acompanhado de advogados, que determinou a oficialização do término.

Martin informou, ainda, que Piqué não queria aceitar que os filhos deixassem Barcelona, na Espanha, e fossem para Miami, nos Estados Unidos, com a mãe. Contudo, apesar de toda situação conflitante, a conversa teria sido civilizada e finalizada com um abraço.